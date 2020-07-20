Дочь Кадырова высказалась о санкциях США в отношении её семьи

https://static.news.ru/photo/06e1b236-cac3-11ea-9cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ayshatkadyrova_

Старшая дочь главы Чечни, руководитель и идейный вдохновитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова высказала удивление включению своего имени в чёрный список Госдепартамента США. По её словам, она и не предполагала, что может быть настолько известной за пределами России.

Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка отца остаётся незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далёкой стране за океаном, что моё имя будет включено в какие-то там их списки, — написала она на своей странице в Instagram.

instagram.com/ayshatkadyrova_

По её словам, этот факт позволяет ей в очередной раз убедиться в правильности своих поступков. Кадырова заверила, что всегда будет для своего отца «верной помощницей». Следование пути Ахмата-Хаджи Кадырова делает её по-настоящему счастливой, подытожила она.

О внесении Кадырова и его семьи в чёрный список Госдепа США стало известно 20 июля. Вашингтон считает главу Чечни причастным к нарушениям прав человека, говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По данным американских властей, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.

Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в Штаты. Этот запрет распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Хадижат, писал NEWS.ru.

Сам Кадыров, комментируя решение Госдепа, назвал эти меры «мерзкими» и заявил, что это попытка внести разлад в его семью. Он предложил представителям США приехать в республику и воочию убедиться, какой поддержкой он пользуется у жителей.