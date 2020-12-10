США расширили санкции в отношении лиц и компаний РФ

https://static.news.ru/photo/7097116a-3aff-11eb-a3e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Власти США расширили санкции в отношении ряда российских компаний и физических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Как сообщает американский Минфин, под ограничительные меры подпадает также футбольный клуб «Ахмат».

Санкции США приняты в отношении Мартынова Даниила Васильевича, Усмаева Вахита Абубакаровича и Сабсаби Зияда Мухамедовича, а также в отношении Фонда Ахмата Кадырова, ФК «Ахмат», абсолютного чемпионата «Ахмат», «Ахмата ММА», «Чеченских минеральных вод» и «Мегастройинвест».

Как писал NEWS.ru, ранее палата представителей США единогласно поддержала резолюцию в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина и связанных с ним лиц. В документе его деятельность называется представляющей угрозу национальным интересам и безопасности США. На слушаниях председатель комитета палаты по международным делам Элиот Энгель отметил, что резолюция является сильным сигналом для людей, которые атакуют демократию. В палате представителей Пригожина считают лидером «ЧВК Вагнер», распространяющей «смертельные конфликты по всему миру».