Власти США расширили санкции в рамках «акта Магнитского»

https://static.news.ru/photo/047359a4-3a36-11eb-b3c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: USTreasuryDept/facebook.com

В санкционный список «акта Магнитского» в США внесли три физических и три юридических лица. Об этом сообщается в пресс-релизе американского Минфина.

Отмечается, что помимо прочих, в список попал бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов.

Сергей Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги Hermitage Capital. В 2008 году он был арестован и умер в изоляторе «Матросская Тишина». Арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов и выводу денег из страны, организованные российскими чиновниками. Власти Российской Федерации это отрицают и считают самого Магнитского причастным к коррупции.

«Акт Магнитского», изначально предусматривавший применение санкций в отношении должностных лиц России, виновных в нарушении прав человека на родине, с 2016 года стал распространяться и на другие страны. Позднее «законы Магнитского» были приняты в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, также подобные законопроекты рассматриваются ещё в нескольких странах.

Как писал NEWS.ru, главы МИД Евросоюза одобрили учреждение универсального санкционного режима по аналогии с американским «законом Магнитского».