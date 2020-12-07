В Евросоюзе приняли аналог «акта Магнитского»

https://static.news.ru/photo/fa499f72-388e-11eb-96da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главы МИД Евросоюза одобрили учреждение универсального санкционного режима по аналогии с американским «законом Магнитского». Он будет применяться за нарушения прав человека.

Отмечается, что заседание министров проходило в онлайн-формате. Обсуждаемый механизм будет касаться нарушений прав человека во всём мире, сообщает РИА Новости.

В частности, действие закона распространяется на преступления, связанные с геноцидом, преступления против человечности, насилие сексуального характера, нарушение права на мирное собрание, нарушение права на собственное мнение и выражение собственного мнения, нарушение права на свободное вероисповедование, свободу совести. Также санкции будут вводиться за пытки, торговлю людьми, внесудебную расправу и убийства, похищение людей и их незаконное удержание.

Ограничения можно будет наложить как на государственные, так и на частные структуры. Меры предполагают запрет на поездки в ЕС и заморозку финансовых активов для нарушителей прав человека. Они будут действовать на всей территории ЕС и в воздушном пространстве.

Сергей Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги Hermitage Capital. В 2008 году он был арестован и умер в изоляторе «Матросская Тишина». Арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов и выводу денег из страны, организованные российскими чиновниками. Власти Российской Федерации это отрицают и считают самого Магнитского причастным к коррупции.

«Акт Магнитского», изначально предусматривавший применение санкций в отношении должностных лиц России, виновных в нарушении прав человека на родине, с 2016 года стал распространяться и на другие страны. Позднее «законы Магнитского» были приняты в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, также подобные законопроекты рассматриваются ещё в нескольких странах.

Ранее NEWS.ru писал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с предложением назвать европейский аналог «акта Магнитского» в честь российского оппозиционера Алексея Навального, отравленного боевым веществом «Новичок» на территории России.