Израильтянам рекомендовали воздержаться от поездок в Россию из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/849579b6-bbad-11eb-a63a-96000091f725_660.jpg Фото: Gil Cohen Magen/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Израильские власти не рекомендуют гражданам страны ездить в Россию из-за распространения коронавируса. Об этом пишет местная газета «Едиот ахронот».

По сообщению издания , соответствующее предупреждение выпустило Министерство здравоохранения Израиля. Речь идёт о поездках в Россию, а также на Сейшельские острова и в Аргентину.

В скором времени в перечень стран, куда израильтянам не рекомендуется отправляться, могут войти Эфиопия, Украина, Бразилия, Индия, ЮАР, Мексика и Турция.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса в России 23 мая вырос на 0,05, достигнув 1,05, что является максимумом с 17 мая. В целом с начала пандемии число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 превысило отметку в пять миллионов, передаёт ТАСС.