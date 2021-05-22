Израильтянам рекомендовали воздержаться от поездок в Россию из-за COVID-19

Израильские власти не рекомендуют гражданам страны ездить в Россию из-за распространения коронавируса. Об этом пишет местная газета «Едиот ахронот».
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В скором времени в перечень стран, куда израильтянам не рекомендуется отправляться, могут войти Эфиопия, Украина, Бразилия, Индия, ЮАР, Мексика и Турция.
Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса в России 23 мая вырос на 0,05, достигнув 1,05, что является максимумом с 17 мая. В целом с начала пандемии число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 превысило отметку в пять миллионов, передаёт ТАСС.