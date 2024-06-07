Изменит ли ход СВО передача Киеву французских истребителей Mirage

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 6 июня заявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5. Что известно об этих самолетах, повлияют ли они на ход спецоперации?

Что Макрон сказал о передаче Киеву французских истребителей

Франция до конца 2024 года передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители Mirage 2000-5, заявил Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2. Он отметил, что точное число воздушных судов, которые получит украинская армия, пока обговаривается.

«Завтра мы собираемся начать новую форму сотрудничества и объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 из Франции, которые позволят ей защитить свою территорию и свое воздушное пространство, и поэтому с завтрашнего дня мы начнем программу подготовки пилотов, а после обеспечим поставки этих самолетов», — сказал французский лидер.

Президент Франции также сообщил, что Париж намерен полностью подготовить, обучить и вооружить украинскую бригаду. По его словам, речь идет об отряде в 4,5 тысячи человек.

Кроме того, Макрон допустил применение французского оружия Украиной для ответных ударов по России. Он уточнил, что Париж при этом не разрешает использовать поставленное им вооружение для атак против гражданских лиц.

«Если мы скажем украинцам: „Вы не можете нейтрализовать эти российские возможности, то оружие, которое русские используют, чтобы напасть на вас“. В этот момент мы говорим им, что вы больше не можете защищаться», — объяснил он.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что известно о французских истребителях Mirage 2000-5

Dassault Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х. С 1984-го по 2007-й был основным боевым самолетом ВВС Франции, затем ему на смену пришел Dassault Rafale. Стоит на вооружении 10 стран, включая ОАЭ.

Mirage 2000-9 (Mirage 2000-5 Mk 2) — вариант с обновленной авионикой и улучшенными ударными характеристиками. В состав вооружения обновленной машины входят управляемые ракеты MICA с тепловой головкой самонаведения и крылатая ракета SCALP EG / Storm Shadow.

Самолет выполнен по схеме «бесхвостка» с низкорасположенным треугольным крылом и одним килем. От своих предшественников (Mirage III) самолет унаследовал планер с увеличенными внутренними объемами для топлива и оборудования. Конструктивные особенности — развитая механизация крыла и широкое применение композитов.

Силовая установка представлена турбореактивным двухконтурным двигателем с форсажной камерой (ТРДДФ) SNECMA M53-P2. Максимальная скорость — 2340 км/ч.

Вооружение: две 30-миллиметровые пушки DEFA 554 с боекомплектом в 125 снарядов. У самолета 9 точек подвески — 5 под фюзеляжем, 4 под крылом. Боевая нагрузка — 6,2 тонны. «Мираж» может нести до 4 ракет «воздух — земля», 4–6 ракет «воздух — воздух», 4 блока неуправляемых ракет, а также корректируемые и свободно падающие бомбы.

По оценкам экспертов, чтобы этот самолет мог применять необходимое вооружение, французские ракеты и бомбы (или их аналоги из стран НАТО) необходимо размещать в непосредственной близости от стоянки истребителей. Если этот склад будет уничтожен, то истребители окажутся безоружны.

Изменят ли французские истребители ход СВО

Военный эксперт полковник в отставке Владимир Литовкин считает, что передача Киеву французских «Миражей» не изменит ситуацию в зоне боевых действий. По его словам, главная сложность заключается в подготовке украинских пилотов.

«Одно дело — научить его взлетать и садиться, другое дело — научить вести воздушный бой, <...> применять оружие против воздушного и наземного противника. Тем более на истребителях Mirage французские обозначения, поэтому летчик должен знать язык», — заявил эксперт в беседе с «Известиями».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Военкор Евгений Поддубный отметил, что российских военных обучали воевать именно против сил НАТО, поэтому к потенциальным сражениям с «Миражами» они будут готовы.

«С западной авиацией, как и с другими системами вооружения, все довольно ясно. Нужно просто помнить, что наши офицеры, генералы всю жизнь учились воевать против НАТО, с их вооружением, с их военной мыслью, с личным составом. И бить „Леопарды“, „Абрамсы“ и прочее — это то, к чему наших военных готовят с первых курсов военных училищ. И наши летчики, и наши зенитчики готовились противостоять именно западной авиации. И сотрудники ВПК по требованиям военных конструировали ЗРК, которые заточены уничтожать западную технику. Так что с Богом», — пишет военкор в своем Telegram-канале.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что заявления о передаче Украине «Миражей» являются лишь пиар-акцией.

«Mirage 1970 года уже разваливаются в воздухе. Это чистейшей воды пиар-акция. Дадут им свои автоматы. Но что они с ними сделают? Нужна современная техника, самолеты, вертолеты. Франция ничего этого не даст», — пояснил специалист.

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