Украина получит истребители от Франции Макрон пообещал передать Киеву истребители Mirage 2000-5

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Истребители Mirage 2000-5

Франция передаст Вооруженным силам Украины истребители Mirage 2000-5, заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Эммануэль Макрон. Он отметил, что точное число воздушных судов, которые получат ВСУ, пока обговаривается.

Завтра мы собираемся начать новую форму сотрудничества и объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 из Франции, которые позволят ей защитить свою территорию и свое воздушное пространство, и поэтому с завтрашнего дня мы начнем программу подготовки пилотов, а после обеспечим поставки этих самолетов, — уточнил политик.

Президент Франции добавил, что Париж намерен полностью подготовить, обучить и вооружить украинскую бригаду. По его словам, речь идет об отряде в 4,5 тысячи человек.

Ранее журналисты американского издания The Washington Post заявили, что идея Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов на Украину является блефом. Отмечается, что французский лидер может оказаться в неловком положении, если Москва раскроет его уловку.

Авторы отмечают, что предложение президента Франции кажется амбициозным и рискованным, несмотря на то что военных предлагается задействовать далеко от передовой. Таким образом Макрон хочет создать «стратегическую двусмысленность» для Москвы, заставив российские власти гадать о возможных шагах Парижа с помощью этих инструкторов.