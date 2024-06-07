Макрона обвинили в популизме после слов о подготовке солдат ВСУ Военэксперт Матвийчук: слова Макрона о подготовке солдат ВСУ являются популизмом

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о подготовке солдат ВСУ являются популизмом, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что таким образом глава государства просто пытается поднять свой авторитет. Эксперт также считает, что заявления о передаче Украине истребителей Mirage всего лишь пиар-акция.

Я больше склоняюсь к тому, что это больше популистское заявление, чтобы поднять свой авторитет. Макрон еще заявил, что отдаст четыре Mirage. Еще с F-16 не разобрались. Mirage 1970 года уже разваливаются в воздухе. Это чистейшей воды пиар-акция. Дадут им свои автоматы. Но что они с ними сделают? Нужна современная техника, самолеты, вертолеты. Франция ничего этого не даст, — пояснил эксперт.

По словам Матвийчука, бригада из 4,5 тысячи бойцов, которую обещает подготовить Франция, должна иметь в своем составе три-четыре батальона пехоты, батальон танков и артиллерийский дивизион. Он допустил, что Украина не сможет передать на обучение такое количество солдат. Кроме того, как считает эксперт, французы никому не дают свои танки, так как боятся их рассекретить. По его мнению, в связи с этим им придется искать старую технику по всей Европе.

Им могут дать какое-нибудь старье, которое скупят по Европе. Советских танков уже практически не нашлось, может что-то дать Польша. Их скомплектуют, но я очень сомневаюсь в числе 4,5 тысячи. Где он найдет солдат? Украина должна будет передать солдат. Это достаточно проблематично, — добавил Матвийчук.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь ранее заявил, что Париж не планирует отправлять своих солдат на Украину. Он подчеркнул, что французские власти уже неоднократно обсуждали данный вопрос.