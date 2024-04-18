Россия и США будут биться в небе Украины? За F-16 хотят посадить наемников

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Пилотов из западных частных военных компаний (ЧВК) могут привлечь к эксплуатации истребителей F-16 в случае их передачи Украине, заявил французский авиаэксперт Сириль де Латтр. Российские эксперты допускают, что Киев согласится на такое сотрудничество. Почему Запад не доверяет F-16 украинцам, какие ЧВК готовы отправить пилотов в зону специальной военной операции и поможет ли это ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что сказали во Франции об иностранных летчиках на Украине

Французский эксперт в сфере авиации Сириль де Латтр подчеркнул, что летчики, обученные управлять F-16, есть у двух ЧВК — канадской Top Aces и американской Draken International. По мнению эксперта, у пилотов ВСУ пока не хватает навыков, чтобы использовать этот истребитель в боевых действиях. Как отметил де Латтр, они лишь смогли осуществить перелет на F-16 с одной базы на другую в Европе.

«Может быть, сложится ситуация, когда скажут, что украинский пилот, обучавшийся на F-16, на самом деле был французом», — объяснил он.

В беседе с NEWS.ru военный эксперт летчик-инструктор Андрей Красноперов напомнил, что иностранные пилоты давно задействованы в боевых действиях в зоне СВО.

«С самого начала спецоперации на Украине присутствовали летчики-наемники из Польши, Чехии и Словакии. Их сбивали, этому есть подтверждения. Тем не менее стоит учитывать, что сейчас Украине нужны специалисты, которые умеют использовать именно F-16. А это несколько сужает круг потенциальных кандидатов», — считает он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему украинским пилотам не доверяют F-16

Подготовкой украинских летчиков занимаются специалисты из разных западных стран. В октябре 2023 года представители ВВС США заявили о начале обучения небольшой группы пилотов, которые освоят «основы управления F-16». Журнал Air & Space Forces писал, что на это понадобится около шести месяцев, но можно ускорить подготовку из-за острой необходимости вернуть военных в зону боевых действий.

В декабре 2023-го первая группа пилотов завершила базовую программу подготовки в Великобритании, после чего приступила к тренировкам на F-16 в Дании. В марте 2024-го газета The New York Times сообщила, что процесс обучения замедлился на несколько месяцев из-за незнания украинцами английского языка.

Сириль де Латтр рассказал, как проходит подготовка пилотов ВВС Украины во Франции. По его словам, на первом этапе они работают на низкопланах с турбовинтовым двигателем РС-21. После этого летчики тренируются на старых списанных самолетах Alpha Jet. На третьем этапе их допускают к пилотированию F-16.

Военный эксперт Прохор Тебин считает, что привлечение летчиков из частных военных компаний — вполне логичный шаг, так как украинских не хватает. «Быстро научить новых пилотов пользоваться F-16 затруднительно. А официально вовлекать военнослужащих стран НАТО с военно-стратегической и политической точки зрения рискованно, прежде всего, для самих стран Альянса. Киев будет искать добровольцев и пути их непрямого и полуофициального вовлечения», — предположил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У каких западных ЧВК есть пилоты

Компания Top Aces, которую упомянул де Латтр, уже взаимодействует с ВСУ. В январе министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что ЧВК получила контракт от властей страны на обучение пилотов ВВС Украины. В парке компании помимо F-16 есть штурмовики Dornier Alpha Jet, Douglas A-4 Skyhawk и реактивные Bombardier Learjet 35A. Ранее ЧВК обучала пилотов из Канады, США и Австралии.

У американской Draken International — самый крупный частный флот военных тактических самолетов. На ее счету контракты с Нацгвардией и Министерством обороны США, Королевскими ВВС Норвегии и ВМС Франции. Среди самолетов компании — F-16, A-4 Skyhawk, Aero L-159E ALCA, Dassault Mirage F1, Falcon 20, МиГ-21бис и Atlas Cheetah.

Красноперов напомнил, что флот есть не только у западных ЧВК. «ЧВК „Вагнер“, насколько известно, обладала вертолетами и даже самолетами Су-25. Если крупная частная военная компания пытается участвовать в боевых действиях, она должна на чем-то летать. Значит, у нее должны быть свои самолеты, не возьмут же они их в аренду», — считает он.

В феврале 2023 года бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», показал на видео обломки принадлежавшего компании Су-24М, протаранившего украинскую колонну в районе Клещеевки в ДНР.

По мнению Тебина, основная проблема на Украине — набрать необходимое количество пилотов. Он не исключает, что в итоге Киев воспользуется услугами некой сторонней компании, которую создадут специально под эти цели.

«В мире есть специалисты с существенным опытом эксплуатации истребителя F-16 в связи с тем, что он едва ли не самый массовый истребитель в истории. А создать некую серую структуру, которая будет привлекать этих людей для обеспечения их работы в интересах ВСУ, никаких сложностей нет. Я не слышал о ЧВК, в которой есть такие специалисты в товарных количествах, но собрать специалистов под какую-то конкретную вывеску — не проблема», — полагает он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда Украина получит F-16

Долгое время Украина призывала Запад поставить ей F-16, но США отвергали такую возможность. Летом 2023-го Вашингтон дал согласие на передачу Киеву истребителей другими странами.

В августе того же года Нидерланды и Дания объявили о планах направить ВСУ свои F-16. Ожидается, что Амстердам и Копенгаген поставят 61 самолет. Норвегия может отправить Украине 22 истребителя, 12 из них ранее планировалось продать Draken International.

В октябре Бельгия пообещала передать еще одну партию этих машин Киеву, их точное количество не называлось. 18 апреля 2024-го на саммите ЕС премьер страны Александр де Кроо сказал, что первый истребитель с подготовленными украинскими пилотами прибудет в зону боевых действий уже до конца весны.

В РФ не раз выступали против поставок западного вооружения Украине. В марте президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16, как и любая другая техника, станут законными целями для российских войск.

«Если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», — подчеркнул глава государства.

Тебин считает, что поставки F-16 Киеву, даже если они будут управляться профессионалами из ЧВК, не изменят ситуацию в зоне боевых действий. По мнению эксперта, число истребителей, отправленных Киеву, не поможет ВСУ получить преимущество в воздухе.

«Многое зависит от их эксплуатации и базирования техники — с этим у Украины есть сложности. Не хватает компетентных специалистов в этой области, хотя их обучают с прошлого года. Так что речь идет о поставке максимум нескольких десятков самолетов», — заключил он.

Читайте также:

Бензин дороже Украины: США испугались обстрелов российских НПЗ

Макрон боится звонить Путину? Что обсуждали министры обороны РФ и Франции

Сжигает БПЛА за 5 секунд: кто применит лазерное оружие первым — РФ или ВСУ