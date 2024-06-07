Макрон ответил на вопрос о применении оружия Франции против России Макрон разрешил применение оружия Франции на Украине для ответных ударов по РФ

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил применение французского оружия Украиной для ответных ударов по России, пишет LeMond. Он уточнил, что Париж при этом не разрешает использовать поставленное им вооружение для атак против гражданских лиц.

Макрон подчеркнул, что не исключает применение французского оружия для нейтрализации точек, из которых был атакован Киев. Он добавил, что ограничения зависят от действий России.

Если мы скажем украинцам: «Вы не можете нейтрализовать эти российские возможности, то оружие, которое русские используют, чтобы напасть на вас». В этот момент мы говорим им, что вы больше не можете защищаться, — объяснил он.

Франция передаст Вооруженным силам Украины истребители Mirage 2000-5, заявлял Эммануэль Макрон. Он отметил, что точное число воздушных судов, которые получат ВСУ, пока обговаривается. Французский президент добавил, что Париж намерен полностью подготовить, обучить и вооружить украинскую бригаду. По его словам, речь идет об отряде в 4,5 тысячи человек.

На заявления российских дипломатов о том, что французские военные инструкторы станут законными целями для армии РФ при отправке на Украину, последует соответствующая реакция, утверждал представитель МИД Франции Кристоф Лемуан. По его данным, форма ответа сейчас обсуждается в Париже.