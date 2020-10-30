Из Еревана в Анкару вылетел загадочный частный самолёт

https://static.news.ru/photo/d9203b90-1a9c-11eb-a425-fa163e074e61_660.jpg Socata TBM-930 Фото: King 86/youtube.com

Частный самолёт Socata TBM-930 без опознавательных знаков, по которым можно было бы определить государственную принадлежность судна, вылетел из столицы Армении. В данный момент борт приближается к Анкаре. Эта информация стала известна благодаря данным портала Flightradar.

В настоящий момент не могут быть определены ни бортовой номер самолёта, ни время вылета, ни точка назначения. Также остаётся загадкой, кто именно и с какой целью летит из Еревана в турецкую столицу.

По всей видимости, воздушному судну удалось получить разрешение авиационных властей Армении и Турции на подобный полёт, сообщается в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Как ранее писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг слухи о военной поддержке со стороны Турции для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Баку в ней не нуждается.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.