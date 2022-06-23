«Исторический момент»: Зеленский про получение статуса кандидата в ЕС Зеленский назвал «историческим моментом» получение Украиной статуса кандидата в ЕС

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter назвал уникальным и историческим моментом предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Глава государства поблагодарил лидеров Европы за это решение. В комментариях к посту украинские пользователи обрадовались такому решению и выразили свою благодарность украинскому лидеру.

Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС, — написал Зеленский.

Многие критики отмечают, что статус фактически ничего не даст Киеву в рамках правовых преференций, а также не гарантирует вступление страны в Европейский союз.

Саммит Евросоюза предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в европейскую организацию, об этом ранее написал в Twitter председатель Европейского совета Шарль Мишель. Накануне депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз.

Ранее первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что рассчитывает на получение ее страной статуса кандидата в Европейский союз уже этим летом, а на полноценное членство в ЕС — в 2024 году. По ее словам, уже очень скоро на Украине удастся выполнить все требования, которые ранее выдвинул Евросоюз, и страна будет полностью готова стать его частью.