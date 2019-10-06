В ходе парламентских выборов в Тунисе лидирует партия умеренных исламистов «Ан-Нахда». Главным соперником исламистов является сформированная незадолго до выборов партия «Кальб Тунис» во главе с медиамагнатом Набилем Каруи.
Уточняется, что он набрал 15,58% голосов избирателей и прошёл во второй тур президентских выборов. Однако дальнейшее его участие в избирательной кампании оказалось невозможным, так как он попал в тюрьму.
Замыкает тройку лидеров объединение «Аль-Карама». Далее следуют Свободная конституционная партия и Демократическое движение.
На 217 депутатских мандатов претендуют около 15 тысяч кандидатов. Избранным депутатам предстоит создать правящую коалицию и сформировать новое правительство, сообщает
Ранее News.ru писал о том, что ЦИК Туниса не поддерживает пребывание в тюрьме кандидата в президенты Набиля Каруи, обвинённого в финансовых махинациях. По словам главы избирательной комиссии, это мешает полноценности выборов.
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