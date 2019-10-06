https://static.news.ru/photo/3b4d40f0-e87c-11e9-9b6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jdidi Wassim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ходе парламентских выборов в Тунисе лидирует партия умеренных исламистов «Ан-Нахда». Главным соперником исламистов является сформированная незадолго до выборов партия «Кальб Тунис» во главе с медиамагнатом Набилем Каруи.

Уточняется, что он набрал 15,58% голосов избирателей и прошёл во второй тур президентских выборов. Однако дальнейшее его участие в избирательной кампании оказалось невозможным, так как он попал в тюрьму.

Замыкает тройку лидеров объединение «Аль-Карама». Далее следуют Свободная конституционная партия и Демократическое движение.

На 217 депутатских мандатов претендуют около 15 тысяч кандидатов. Избранным депутатам предстоит создать правящую коалицию и сформировать новое правительство, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что ЦИК Туниса не поддерживает пребывание в тюрьме кандидата в президенты Набиля Каруи, обвинённого в финансовых махинациях. По словам главы избирательной комиссии, это мешает полноценности выборов.