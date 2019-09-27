https://static.news.ru/photo/fb3a3850-e200-11e9-8869-fa163e074e61_660.jpg Набиль Каруи Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ЦИК Туниса не поддерживает пребывание в тюрьме кандидата в президенты Набиля Каруи, обвинённого в финансовых махинациях. По словам главы избирательной комиссии, это мешает полноценности выборов.

Комиссия опасается, что продолжающееся задержание Каруи может скомпрометировать и создать неравные возможности между кандидатами, — заявил он РИА Новости .

Набиль Каруи набрал 15,58% голосов избирателей и прошёл во второй тур президентских выборов. Однако дальнейшее его участие в избирательной компании оказалось невозможным, так как он попал в тюрьму.

Ранее News.ru писал о том, что президент Туниса Бежи Каид Эс-Себси скончался в военной больнице. До этого он был госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия.