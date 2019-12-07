Иранские власти заявили, что в скором будущем представят новое поколение центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщил замглавы Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зареан.
Подробностей о новых центрифугах местного производства не приводится,
Ранее News.ru сообщал, что глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что, несмотря на давление США, его стране удалось существенно продвинуться в реализации мирной атомной программы. Усиление санкций Вашингтона не изменит этот тренд, уверен он.
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