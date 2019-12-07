Фото: Iranian Presidentâs Office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Сдерот. Они предупреждают местное население о том, что возможен ракетный расстрел территории со стороны сектора Газа.

Об этом сообщили в Армии обороны Израиля, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что Египет и спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов намерены предложить палестинским организациям в секторе Газа сделку...