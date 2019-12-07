Фото: Iranian Presidentâs Office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранские власти заявили, что в скором будущем представят новое поколение центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщил замглавы Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зареан.

Подробностей о новых центрифугах местного производства не приводится, сообщает Reuters.

Ранее News.ru сообщал, что глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что, несмотря на давление США, его стране удалось существенно продвинуться в реализации мирной атомной программы. Усиление санкций Вашингтона не изменит этот тренд, уверен он.

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