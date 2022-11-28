Иран потребовал отстранить сборную США от чемпионата мира — 2022 Иран потребовал отстранить сборную США от ЧМ-2022 из-за искаженного изображения флага

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федерация футбола Ирана потребовала отстранить сборную США от чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре, пишет The Guardian. В Тегеране недовольны тем, что пресс-служба американской национальной команды выложила в соцсетях снимок иранского флага без изображения на нем эмблемы Исламской Республики. Федерация направила жалобу в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА). Данный флаг используется протестующими и иранской оппозицией.

Представители Ирана сообщили, что сборную США следует дисквалифицировать на десять матчей.

Ранее стало известно, что иранский футболист Али Даеи, до недавнего времени являвшийся рекордсменом всех времен по голам за национальные сборные, приговорен к смертной казни на родине. Бывшего нападающего обвиняют в участии в акциях протеста.

Даеи в настоящее время находится под стражей. Футболист был задержан 27 октября в гостинице, до этого у него отобрали паспорт за активную поддержку протестов в соцсетях.

Ранее в Иране арестовали экс-игрока национальной сборной по футболу Вурию Гафури за «пропаганду против государства». 35-летний игрок выступал за местный «Фулад».