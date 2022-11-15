Легендарного иранского футболиста Али Даеи приговорили к смертной казни

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Али Даеи

Иранский футболист Али Даеи, до недавнего временя являвшийся рекордсменом всех времен по голам за национальные сборные, приговорен к смертной казни на родине, сообщает Report. Бывшего нападающего обвиняют в участии в акциях протеста, которые начались в Иране после убийства 22-летнеий Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба».

Сообщается, что Даеи в настоящее время находится под стражей. Помимо него по аналогичным обвинениям будут казнены еще 15 тысяч человек.

Футболист был задержан 27 октября в гостинице, а до этого у него отобрали паспорт за активную поддержку протестов в соцсетях.

Поддержку Даеи выразили в мюнхенской «Баварии», за которую иранец выступал в 1998–1999 годах.

Мы связались с посольством Германии в Иране и выразили готовность оказать поддержку. Мы будем держать этот вопрос в центре внимания, — говорится в заявлении клуба.

В 2021 году португалец Криштиану Роналду побил рекорд Али Даеи по голам за национальную сборную, в активе иранца было 109 мячей. Даеи в свою очередь тогда отметил, что испытывает счастье от того, что рекорд по голам будет принадлежать Роналду.