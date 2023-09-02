Импичмент президенту Грузии: возможен ли, как повлияет на отношения с РФ Эксперты оценили, уйдет ли Саломе Зурабишвили в отставку

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Саломе Зурабишвили

Против президента Грузии Саломе Зурабишвили начали готовить импичмент. Правящая партия страны не оценила, что она поехала в Европу без согласования визита с парламентом. Теперь правительство может отправить главу государства в отставку. Реалистичен ли такой сценарий и как он может отразиться на отношениях Москвы и Тбилиси — в материале NEWS.ru.

Почему в Грузии запустили процедуру импичмента

В пятницу, 1 сентября, партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» начала процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Глава государства в Грузии, которая является парламентской республикой, должна согласовывать свои внешнеполитические действия с правительством. Однако Зурабишвили этого не сделала и улетела в Германию на переговоры с президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. После этого визита глава Грузии встретилась с другими европейскими лидерами. Президент обсудила вопрос предоставления Грузии статуса страны — кандидата на вступление в ЕС.

По словам председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, такое поведение президента грубо нарушает конституцию государства. Кабмин не согласовал визиты Зурабишвили в десять стран, в том числе в Германию, Израиль, ОАЭ и на Украину. По мнению грузинского правительства, некоторые заявления Саломе на европейских площадках дискредитируют парламент.

Фото: parliament.ge Парламент Грузии

Какие разногласия между Зарубашвили и парламентом

Вопрос о зарубежных поездках Зурабишвили, решение о которых она принимает самостоятельно, возникает не первый раз. Например, весной 2022 года она заявила, что в частном порядке посетила несколько европейских стран без согласования с правительством. Через несколько месяцев после этого парламент страны прервал поездку президента в Польшу, Украину и Францию, куда она хотела отправиться для «мобилизации европейской реакции на действия РФ». Правительство не согласовало турне. По словам кабмина, бюджетные деньги лучше потратить на то, что принесет непосредственную пользу грузинским гражданам.

В марте этого года грузинский парламент рассматривал законопроект об иноагентах, который вызвал раздражение оппозиции и западных политиков. Противники принятия закона назвали его «пророссийским», утверждая, что документ составлен по аналогии с законодательством РФ.

В Тбилиси, Батуми, Кутаиси прошли массовые акции протеста оппозиции, которые поддержала президент Саломе Зурабишвили. По ее мнению, законопроект подрывал стремление Грузии вступить в ЕС, и она пообещала наложить на него вето. В результате правящая партия страны отозвала его с рассмотрения.

У президента и правящей партии Грузии разные взгляды на отношения страны с Россией. Зурабишвили не раз заявляла, что Грузия является частью Европы и ее диалог с Москвой будет зависеть от позиции европейских и американских партнеров. При этом президент поддержала антироссийские санкции. В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что его страна будет исходить из национальных интересов и не планирует присоединяться к западным санкциям против Москвы, так как это может нанести ущерб экономике самой Грузии.

Саломе Зурабишвили никогда не отличалась пророссийскими настроениями, а совсем наоборот, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Она не раз критиковала своих же коллег во властных кабинетах Грузии за шаги, которые, по ее мнению, могли быть направлены навстречу России или на нормализацию отношений. Поэтому выводы делайте сами», — отметил Слуцкий.

Что необходимо для импичмента Зурабишвили

Кобахидзе заявил, что в ближайшее время партия соберет подписи членов парламентского большинства из-за несогласованного визита президента. После этого предложение об импичменте президента передадут в Конституционный суд, который должен в течение месяца вынести решение.

По словам председателя «Грузинской мечты», голосование в самом парламенте может пройти примерно в середине октября. Чтобы импичмент состоялся, необходимо согласие 2/3 полного состава высшего законодательного органа. У партии парламентского большинства 84 места, тогда как для импичмента нужно 100, пояснил Кобахидзе.

Фото: parliament.ge Парламент Грузии

Получится ли импичмент президента Грузии

В правящей партии «Грузинская мечта» нет абсолютного большинства, они даже не набирают 100 голосов, необходимых для реализации импичмента, заявил NEWS.ru директор грузинского Центра Евразии Гулбаат Рцхиладзе.

«Поэтому импичмент не получится. Все это лишь пустая болтовня, чешут языком и раздувают бурю в стакане. Те, кто поддержал идею импичмента президента, — просто некомпетентные люди, которые ведут политические игры», — сказал Рцхиладзе.

Идея импичмента бесперспективная и очень вредная прежде всего потому, что плохо обоснована юридически, объяснил эксперт. Как напомнил политолог, согласно конституции страны, президент действительно не может подписывать какие-либо документы и представлять правительство на международной арене без одобрения парламента. Он добавил, что Зурабишвили не имела на это полномочий, но имела право.

«Она избранный народом президент, который имеет право осуществлять свои визиты за рубеж и вести переговоры без полномочий. Никаких документов она там не подписывает, грандиозные решения не принимает. Кроме того, ее встречи вписываются в политику самого правительства. Они так же говорят о необходимости интегрироваться в Европу и приблизиться к статусу кандидата для вступления в ЕС. Почему они возмущаются?» — задается вопросом Рцхиладзе.

Разговоры об импичменте главы Грузии абсурдны, считает политолог. Он напомнил, что президентские полномочия Зурабишвили закончатся в 2024 году — именно тогда запланированы парламентские выборы. По его словам, скорее всего, ее заменят.

Кто такая Зурабишвили

Саломе Зурабишвили родилась в семье грузинских политических эмигрантов в Париже. Французский язык для нее родной, на грузинском она до сих пор говорит с акцентом. Она получила образование сначала в Парижском институте политических наук, а в 1973 году поступила в Колумбийский университет в США.

В разное время Саломе работала во французских посольствах в Италии, США и Чаде. Потом возглавила министерство иностранных дел Грузии, а в 2018 году стала кандидатом в президенты страны.

В ходе избирательной кампании Зурабишвили получила поддержку от правящей партии «Грузинская мечта», что позволило ей победить оппозиционного кандидата Григола Вашадзе. Как она отметила после выборов, она рассматривает свою победу «как победу для Европы и для Запада».

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