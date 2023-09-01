В Госдуме оценили перспективы импичмента президента Зурабишвили Депутат Слуцкий: партии не хватит голосов, чтобы объявить импичмент Зурабишвили

Правящей партии Грузии не хватит голосов, чтобы объявить импичмент Саломе Зурабишвили, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, даже инициаторы из правящей партии допускают, что им может не хватить голосов в парламенте для проведения процедуры.

Вопрос импичмента президента Грузии здесь гипотетический, поскольку даже его инициаторы из правящей партии допускают, что им может не хватить голосов в парламенте для проведения процедуры. Хочется добавить, что 71-летняя Саломе Зурабишвили никогда не отличалась пророссийскими настроениями, а совсем наоборот. Она не раз критиковала своих же коллег во властных кабинетах Грузии за шаги, которые, по ее мнению, могли быть направлены навстречу России или на нормализацию отношений, – рассказал Слуцкий.

Ранее политолог Васо Капанадзе объяснил попытку импичмента Зурабишвили ее потаканием Западу. Он напомнил, что Зурабишвили грубо нарушает конституцию, осуществляя визиты в Европу без разрешения правительства страны. Согласно Конституции Грузии, внешнеполитические функции входят в прерогативу правительства, а не президента.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента Зурабишвили из-за ее визита в Европу. Глава партии Ираклий Гарибашвили в ходе брифинга подчеркнул, что президент посетила Европу без получения соответствующего разрешения от правительства страны.