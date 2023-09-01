«Желтая карточка»: политолог об импичменте Зурабишвили Политолог Капанадзе объяснил попытку импичмента Зурабишвили ее потаканием Западу

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Саломе Зурабишвили

Угроза импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили больше похожа на предупреждение, «желтую карточку», если говорить футбольными терминами, заявил NEWS.ru политолог Васо Капанадзе. По его словам, это ответ на то, что политик откровенно подыгрывает коллективному Западу.

Президент откровенно подыгрывает коллективному Западу, проводит в стране его интересы, не исходит из интересов большинства грузинского народа. Поэтому руководители правящей партии и заговорили об её импичменте. Но скорее всего постановление об импичменте Зурабишвили вряд ли наберет нужное количество голосов в результате голосования. В таком случае, если сказать футбольным языком, президент получит от правительства и парламента Грузии желтую карточку (предупрежение — NEWS.ru), а не красную (удаление с поля — NEWS.ru), — считает политолог.

Он напомнил, что Зурабишвили грубо нарушает конституцию, осуществляя визиты в Европу без разрешения правительства страны. Согласно конституции Грузии, внешнеполитические функции входят в прерогативу правительства, а не президента.

Попытки внешнего давления, чтобы остановить процедуру импичмента возможны в виде отдельных заявлений со стороны западных функционеров, но они вряд ли смогут повлиять на начало процесса, — резюмировал он.

Ранее правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента Зурабишвили из-за ее визита в Европу. Глава партии Ираклий Гарибашвили в ходе брифинга подчеркнул, что президент посетила Европу без получения соответствующего разрешения от правительства страны.