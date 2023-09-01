Почему в Грузии хотят отстранить президента Зурабишвили: что она сделала

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Саломе Зурабишвили

Правящая партия «Грузинская мечта» начала процедуру отстранения президента Саломе Зурабишвили от власти из-за ее визита в Европу, сообщил партийный лидер Ираклий Кобахидзе. Что об этом известно?

Почему Зурабишвили хотят отстранить от власти

Кобахидзе объявил, что Зурабишвили совершает неодобренные правительством зарубежные визиты, что нарушает конституцию. Согласно основному закону страны, глава государства должен согласовывать с кабинетом министров международные поездки.

«Для доведения до конца импичмента требуется поддержка 100 парламентариев, и, соответственно, без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения. Однако, несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента», — сказал в ходе брифинга Кобахидзе.

С 31 августа глава государства должна была начать встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза.

Кабмин не согласовал визиты президента в десять стран, в том числе в Германию, Израиль, ОАЭ и на Украину. По мнению грузинского правительства, некоторые заявления Зурабишвили на европейских площадках дискредитируют парламент. Однако 31 августа глава государства в нарушение запрета посетила ФРГ и ряд других европейских стран.

Чем закончится процедура импичмента

Политолог Васо Капанадзе заявил NEWS.ru, что руководители правящей партии Грузии заговорили об импичменте президента из-за того, что Саломе Зурабишвили продвигает в стране интересы Запада.

«Президент Саломе Зурабишвили грубо нарушает конституцию, осуществляя визиты в Европу без разрешения правительства страны. Согласно Конституции Грузии, внешнеполитические функции входят в прерогативу правительства, а не президента. Президент же откровенно подыгрывает коллективному Западу, проводит в стране его интересы, не исходит из интересов большинства грузинского народа», — сообщил эксперт.

По мнению политолога, постановление об импичменте Зурабишвили не наберет нужного количества голосов в результате голосования, которое может пройти в октябре.

«Скорее всего, постановление об импичменте Зурабишвили вряд ли наберет нужное количество голосов в результате голосования. В таком случае, если сказать футбольным языком, президент получит от правительства и парламента Грузии желтую карточку, а не красную. Попытки внешнего давления не начинать процедуру импичмента возможны в виде отдельных заявлений со стороны западных функционеров, но они вряд ли смогут повлиять на начало процесса импичмента», — отметил Васо Капанадзе.

Что известно о конфликте президента Грузии с правящей партией

Конфликт Саломе Зурабишвили с правящей партией продолжается не первый год. Президент Грузии в марте 2023 года обвинила исполнительную власть и парламентское большинство в попытках изменить политический курс страны.

«Как бы вы ни пытались убедить наш народ, что Европа противоречит нашим национальным интересам и ценностям, вы не сможете добиться своих целей. Правящая партия „Грузинская мечта“ усиливает влияние на правительство и парламент. Партия стала пространством принятия решений», — сказала президент.

По ее мнению, грузинские власти также не смогли проявить в отношении Украины «ни дипломатию и ни здравомыслие». Помимо этого, глава республики открыто выступает за усиление санкций в отношении России и была против отмены визового режима со стороны Москвы.

«Очередная российская провокация. Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает спецоперацию на Украине и оккупирует наши территории», — заявила она.

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