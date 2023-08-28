Почему Байдену хотят объявить импичмент в США, при чем тут Украина

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Джо Байден

Часть республиканцев в палате представителей конгресса США выступает за то, чтобы в сентябре начать процедуру импичмента президента Джо Байдена. В чем обвиняют американского лидера?

В каких преступлениях подозревают Байдена

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала как можно скорее инициировать расследование по делу об импичменте президента Джо Байдена после заявлений бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о том, что действующий глава Белого дома причастен к коррупции.

Шокин уверяет, что в 2016 году его увольнение произошло под воздействием Вашингтона и стоило Байдену $1 млн. Некоторые свидетели тех событий считают, что глава США, который в те годы занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы и курировал украинское направление, мог использовать свое положение в интересах бизнеса сына Хантера.

Глава комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймс Комер в мае текущего года заявил, что члены семьи Байдена получили более $10 млн из зарубежных источников, в том числе из Китая. По его словам, лидер государства намеренно скрыл этот факт перед выборами в президенты.

«Байден со времен выборов 2020 года утверждал, что его семья не получала деньги из Китая. Это было ложью в 2020 году. И он продолжает сейчас лгать американскому народу. Байдены получили миллионы долларов из Китая. Невообразимо, чтобы президент не знал об этом», — сообщил конгрессмен.

В получении взяток главу Белого дома также обвинил экс-президент США Дональд Трамп в июне 2023 года. С соответствующей речью он выступил после того, как ему предъявили обвинения о ненадлежащем обращении с секретными документами. По мнению политика, его дело — попытка отвлечь общественность от причастности действующего лидера страны к коррупционной схеме.

Кто выступил против импичмента Байдена

Некоторые республиканцы заявили, что не готовы рассматривать вопрос об импичменте президента, поскольку считают, что на данный момент нет доказательств преступления.

«Для проведения расследования в рамках процедуры импичмента мы должны иметь четкие доказательства серьезного преступления или правонарушения, а не просто предположения. Нам нужно иметь более конкретные доказательства, чтобы пойти по этому пути», — сказал республиканец от штата Небраска Дон Бэкон.

Какие детали импичмента известны

Конгрессмен Ральф Норман считает, что проведение расследования в рамках процедуры импичмента Байдена должно начаться в сентябре, когда конгресс соберется после каникул.

«Я имею в виду, если не сейчас, то когда? У нас достаточно оснований не только для начала разбирательства, но и для объявления ему импичмента», — заявил Норман.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти обратил внимание, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте президента. По его словам, в коррупции замешан не только Байден, но и его близкие.

«Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом. Это похоже на культуру коррупции, которая происходит со всей семьей Байдена. Американская общественность заслуживает ответов», — сказал спикер.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал РИА Новости, что демократы могут подтолкнуть Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году, если республиканцы найдут необходимый компромат.

«Если республиканцы получат в свое распоряжение компромат и начнут его раскручивать, то демократы, возможно, сами, не дожидаясь процесса импичмента, поняв, что Байден пойман на серьезном деле — взятки от иностранных государств, могут подтолкнуть его процесс неучастия в выборах. Это будет спусковой механизм», — сообщил эксперт.

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