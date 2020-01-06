Изобретатель, инженер и миллиардер Илон Маск исполнил танец на презентации внедорожников Model Y. Видеоролик сняли на китайском заводе в Шанхае.
Очевидно, что на сцене Маск импровизирует. Изначально он скидывает пиджак, а затем делает загадочные взмахи руками.
На Гигафабрике Tesla в Шанхае! Небезопасно для просмотра на работе, — написал основатель Tesla под видеороликом.
At Tesla Giga Shanghai NSFW!!— Elon Musk (@elonmusk)
pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ 7 января 2020 г.
Производство, на котором снят видеоролик, позволит нарастить Tesla выпуск автомобилей со 150 тысяч до 250 тысяч автомобилей в год.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Илон Маск принял участие в бизнес-форуме на Кубани. Миллиардер стал спикером мероприятия.
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