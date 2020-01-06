https://static.news.ru/photo/b16d8086-3149-11ea-88b8-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Ding Ting/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Изобретатель, инженер и миллиардер Илон Маск исполнил танец на презентации внедорожников Model Y. Видеоролик сняли на китайском заводе в Шанхае.

Очевидно, что на сцене Маск импровизирует. Изначально он скидывает пиджак, а затем делает загадочные взмахи руками.

На Гигафабрике Tesla в Шанхае! Небезопасно для просмотра на работе, — написал основатель Tesla под видеороликом.

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) 7 января 2020 г.

Производство, на котором снят видеоролик, позволит нарастить Tesla выпуск автомобилей со 150 тысяч до 250 тысяч автомобилей в год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Илон Маск принял участие в бизнес-форуме на Кубани. Миллиардер стал спикером мероприятия.