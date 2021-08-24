И будешь баобабом: в Индии вопрос о кастах расколол правящую элиту

Правящие элиты Индии не могут прийти к компромиссу по вопросу, который для всех, кроме индуистов, выглядит как сугубо философский дискурс — следует ли в демократической стране со всеобщим избирательным правом упоминать принадлежность гражданина к одной из многочисленных каст, хотя это никак не влияет на его официальные гражданские права?

Сторонники упоминания принадлежности к кастам доказывают, что восходящая к 2000-летней истории традиция пожизненного «клеймения» индусов гораздо сильнее любых политических деклараций, и стена между разными кастами становится ниже оттого, что демократическая конституция гарантирует всем равноправие.

Внесение в переписные листы упоминания о кастовой принадлежности станет историческим прорывом. Это сыграет на пользу людей низших каст, — аргументирует инициативу лидер оппозиционной партии «Раштрия Джаната Дал» (RJD) Теджашви Ядав.

По мнению оппозиции, упоминание кастовой принадлежности позволит правительству проводить более уверенную политику «позитивной дискриминации» в отношении членов низших каст, в чём-то схожую с той, которую в США проводят в отношении чернокожего населения. Сегодня в Индии для представителей низших каст существуют квоты при поступлении в вузы и на госслужбу.

Правящая в Индии партия «Бхаратия Джаната» (BJP) выступает категорически против такого шага, поскольку рассматривает его как уступку тысячелетним суевериям и как легализацию дискриминации граждан по признаку, который невозможно объяснить никакой современной логикой. Например, у многих индусов (в основном, конечно, сельских жителей и городских низов) не считаются преступлением насилие и даже убийство представителя низшей касты. Хотя с точки зрения уголовного права нет никакой разницы между членами разных каст. При этом количество насилия не только не снижается со временем, а напротив, растёт (в 2019 году — более чем на 7%). Тысячелетние предрассудки прекрасно уживаются в Индии с космическими программами, IT-кластерами и Болливудом.

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По индуистским верованиям, принадлежность к касте никак не зависит от поступков и поведения конкретного человека. Он не может «заслужить» переход в более высокую касту при жизни, а может только родиться «этажом выше» после смерти и последующей реинкарнации.

Вопрос о кастах в Индии очень неоднозначный, потому что затрагивает такие разные сферы жизни, как политику, экономику и даже брачные отношения, сказала NEWS.ru востоковед Елена Ванина.

Для неиндуиста непонятно, как может быть, что занимающий в социально-экономической иерархии более высокое положение человек — например, инженер или бизнесмен из касты неприкасаемых — может одновременно по кастовому признаку стоять ниже своих подчинённых-брахманов. Елена Ванина эксперт Центра изучения Индии Института востоковедения РАН эксперт Центра изучения Индии Института востоковедения РАН

Ванина напоминает, что в Индии даже два премьер-министра были представителями низших каст, в том числе нынешний, Нарендра Моди. То есть прямой корреляции между кастовой принадлежностью и социальным статусом в современной Индии уже не существует.

Однако для политических партий крайне важно знать, сколько представителей какой касты проживает в том или ином избирательном округе, потому что как индиец никогда не женится на выходце из чужой касты, так он никогда не проголосует за кандидата не из своей касты. И это касается одинаково как левых, так и правых партий, — подчеркивает эксперт.

Этим, в частности, объясняется и нежелание BJP будоражить кастовую тематику накануне выборов 2022 года, поскольку социальную базу правящей партии составляют как раз представители высших каст, которые без восторга относятся к перспективе размытия незыблемых межкастовых границ.

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Сами члены партии, разумеется, объясняют свое нежелание упоминать кастовый вопрос с «прогрессистских» позиций.

В Индии любой человек имеет право избирать и быть избранным независимо от того, к какой касте он принадлежит. Индия — страна с самым большим населением в мире, и сводить всё её социально-экономическое и политическое многообразие к кастовым различиям совершенно неправильно. Сэмми Котвани президент организации сторонников партии BJP (Индия) президент организации сторонников партии BJP (Индия)

Как в разговоре с NEWS.ru утверждает Котвани, тема кастовой дискриминации перестала быть важной для Индии с того момента, когда страна обрела независимость в 1947 году.

Англичане поддерживали кастовую систему, потому что это помогало им управлять такой огромной и многоликой страной, как Индия. После обретения независимости наш народ не нуждается в кастовой системе для того, чтобы управлять своей страной, — возмущается представитель BJP.

Поскольку кастовая система официально не признаётся в Индии с момента получения независимости в 1948 году, власти не могут сказать, сколько каст существует в обществе и какое количество людей относится к каждой из них. В свою очередь, в классических ведах перечислено семь каст.

Инициатива внести сведения о кастах в переписные листы как раз и видится оппозиционным политикам как первый шаг для того, чтобы официальные власти перестали прятать голову в песок и делать вид, что проблемы кастовой дискриминации не существует.

По неофициальным данным, около 52% населения Индии принадлежит к низшим кастам (но оппозиция считает эту цифру сильно заниженной).