Ходит с тростью, искал жену в России: как живет самый высокий человек мира

Фото: Lui Siu Wai/Xinhua/Global Look Press

Султан Кесен

Недавно самый высокий мужчина в мире Султан Кесен из Турции отметил 13 лет с того дня, когда он попал в Книгу Рекордов Гиннесса. Как живет турок ростом 251 сантиметр, какие у него проблемы со здоровьем и почему он не женился на россиянке — в материале NEWS.ru.

Что известно о самом высоком человеке в мире

При росте в два с половиной метра длина стопы Кесена составляет 36 сантиметров. Он родился в городе Мардин на юго-востоке Турции, его родители, три брата и сестра совершенно обычного роста.

Из-за врожденной опухоли гипофиза и чрезмерного выделения гормона соматотропина Кесен не прекращал расти. Из-за этой особенности он не смог окончить даже среднюю школу: ему было неудобно сидеть за партой, выполнять физические упражнения, даже ходьба причиняла ему боль. Поскольку Кесен не получил образование, он решил стать фермером и занялся сельским хозяйством.

Фото: Ilker Gurer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Султан Кесен, 2007 год

Что известно о болезни самого высокого человека в мире

В 2010 году нейрохирург Джейсон Шиан провел турку операцию по удалению опухоли с помощью инструмента, названного гамма-ножом. Специальное оборудование, использующее направленные лучи радиации, было доставлено из Швеции. Новообразование в мозге Кесена было расположено слишком глубоко для того, чтобы проводить обычное хирургическое вмешательство. Все прошло удачно, и Кесен перестал дальше расти.

Спустя несколько лет медики подтвердили, что им удалось взять под контроль гормональную активность гипофиза турка. Однако в течение двух лет после удаления опухоли Султан все же продолжал расти. Врачи были вынуждены провести дополнительную операцию. Специалисты из медицинского института Университета Вирджинии смогли удалить опухоль на гипофизарной железе турка, которая провоцировала гигантизм. Кесен также прошел радиолечение, направленное на подавление гормона роста.

Какие трудности у самого высокого человека в мире

В 2010 году Султан попал в Книгу Рекордов Гиннеса. Кесен оказался не только самым высоким человеком в мире, но и обладателем самых длинных рук и ног. 41-летний турок называет главным минусом огромного роста трудность в поиске одежды и обуви. Ему приходится шить вещи на заказ. Длина брюк мужчины — около 153 сантиметров, а размер обуви — 62. Из-за таких параметров Кесен не может ездить за рулем. Дома у турка стоит кровать, которую изготовили специально для него, так как он не помещается на стандартных.

Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Султан Косен получает официальное признание в США как самый высокий человек в мире по версии Книги рекордов Гиннесса на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 21 сентября 2009 г

Кесен жалуется, что не может полноценно передвигаться из-за большой нагрузки на суставы. Ему приходится ходить с тростью, так как во время ходьбы с прямой спиной он быстро утомляется. Турок не может построить личную жизнь, ведь не каждая женщина сможет жить с человеком с таким ростом.



Говоря о преимуществах высокого роста, мужчина отмечает следующие: он может собирать с деревьев плоды, подрезать сухие ветки на большой высоте и менять в люстрах лампочки, не залезая при этом на стул.

Почему Кесен хотел жениться на россиянке

28 октября 2013 года Султан Кесен женился на турчанке по имени Мерве Дибо, которая едва доставала ему до локтя (ее рост был 175 сантиметров), но в 2021-м пара развелась. О причинах разрыва супруги не сообщали.

Спустя время после краха первого брака Кесен вдруг объявил, что хочет жениться на россиянке. Турок приехал в Москву и принял участие в программе «Пусть говорят», в эфире которой рассказал о своих планах на жизнь.

Кесен объяснил, почему решил найти невесту в России. По его словам, он хочет, чтобы у него родились светловолосые дети. Турок мечтает о сыне и дочери. Как добавил Султан, он наслышан о красоте, щедрости души и хозяйственности русских женщин.

«Я хочу, чтобы она [жена] была светлой и... вежливой. Слышал, что русские любят горячих мужчин. Я могу обеспечить себя и не нуждаюсь в деньгах», — пояснил Кесен.



Турок подчеркнул, что русская жена должна уехать с ним в Турцию. Самый высокий человек в мире живет не на берегу моря, а «в историческом месте» в юго-восточной части страны.

Как сейчас живет самый высокий человек в мире

Кесен стал популярным из-за высокого роста, сейчас он много путешествует и дает интервью. В последние годы он побывал в Англии, Германии, Австрии, США, Исландии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Норвегии, Румынии, на Кубе, Гонконге, Таиланде и Бразилии.

Фото: Lui Siu Wai/Xinhua/Global Look Press Султан Кесен

В свободное время Кесен любит играть в видеоигры в компании друзей. Сейчас Султан живет с родителями, избранницу он пока не нашел. Но, по его словам, он по-прежнему надеется вновь влюбиться. В социальных сетях Кесен публикует смешные ролики, в которых иронизирует по поводу своего роста. В некоторых из них можно увидеть, как он играет в баскетбол с другими спортсменами, берет в руки обычные предметы, но они выглядят на фоне его параметров крошечными, и снимается с людьми низкого роста.

Кто еще из высоких людей известен на весь мир

Рост Султана Кесена для Книги Гиннесса измеряли трижды: в 2010-м, 2011-м и 2012-м. Конкурентами турецкого великана считаются китаец Бао Сишунь, рост которого составляет 236 сантиметров, и Джордж Белл из США.

В 1970 году в Житомирской области родился Леонид Стадник, чей рост в будущем достиг 253 сантиметров, а вес — 200 килограммов. Причина аномалии также была связана с опухолью гипофиза, которая развилась после перенесенной им в 12 лет операции на головном мозге. В 2007 году, еще до Кеснена, он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий человек мира. Стадник умер в 44 года от кровоизлияния.

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