Онколог раскрыл, можно ли восстановить грудь после мастэктомии Онколог Шамилов: женщины могут реконструировать грудь после мастэктомии

Женщины, которые перенесли операцию по удалению молочной железы, могут ее реконструировать, рассказал в беседе с NEWS.ru заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи Люберецкой больницы онколог Фархад Шамилов. По словам врача, после мастэктомии создается дефицит кожи и решить эту проблему можно с помощью протезов, которые включают в себя импланты и экспандеры.

Пациентки, которым ранее полностью была удалена молочная железа, теперь могут ее реконструировать. Речь идет о протезах — они включают себя и импланты, и экспандеры. Последний представляет собой устройство с клапаном. После того, как удалена молочная железа, создается дефицит кожи. Нужно правильно ее растянуть и создать карман, чтобы потом установить имплант. И вот для этого нам потребуется экспандер. Это первый этап реконструктивной операции, — объяснил Шамилов.

Онколог отметил, что затем экспандер заменяется на постоянный имплант. Специалист подчеркнул, что, как правило, растягивание кармана занимает три — четыре месяца. При этом Шамилов назвал реконструкцию молочной железы достаточно сложной операцией.

Реконструкция молочной железы — это достаточно сложная операция. Пациентка находится только под общим наркозом. В среднем каждый этап занимает в пределах полутора часов. Как и при любой операции, здесь остаются шрамы. Но косметические швы в 90% случаев удается спрятать. И после периода восстановления, который составляет до полугода, они практически не видны, — заявил врач.

Ранее терапевт Елена Малышева и онколог-маммолог Надежда Рожкова заявили, что ношение бюстгальтера не провоцирует развитие рака груди. По их словам, раньше медики считали этот предмет гардероба вредным для здоровья, однако на самом деле он не несет в себе никакой угрозы. Врачи отметили, что опаснее всего для молочной железы ожирение, поскольку железистая ткань исчезает потихоньку и замещается жировой, от чего повышаются риски появления онкологии.