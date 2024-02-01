Врачи развеяли популярный миф о раке молочной железы Малышева: ношение бюстгальтера не провоцирует рак молочной железы

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Терапевт Елена Малышева и онколог-маммолог Надежда Рожкова заявили, что ношение бюстгальтера не способствует развитию онкологического заболевания молочной железы. В эфире программы «Жить здорово!» Малышева отметила, что раньше даже медики считали бюстгальтеры вредными для здоровья.

Сразу про бюстгальтер скажем, что даже медики думали, что он враг, но оказалось — ничего подобного, — сказала Малышева.

Специалисты утверждают, что опаснее всего для молочной железы ожирение, поскольку железистая ткань исчезает потихоньку и замещается жировой, от чего увеличиваются риски появления онкологии. Также на это могут повлиять курение и генетика, добавила Рожкова.

Очень важно женщинам, у которых есть наследственный рак у мамы, у тети, у сестры, у бабушки, гинекологический рак, не только молочной железы, сдать анализ крови на ДНК-исследование, — заключила маммолог.

Ранее нутрициолог Анастасия Петручишина заявила, что убеждение, что белый сахар всегда вредит здоровью, является не более чем мифом. Специалист подчеркнула, что его можно употреблять в пищу в небольших дозах. По ее словам, в умеренных количествах сахар не повышает риски развития сахарного диабета.