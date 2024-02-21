В Турции признали проблему платежей с Россией Ассоциация банков Турции уведомила о проблемах экспортеров по платежам с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ассоциация банков Турции (Türkiye Bankalar Birliği, TBB) получила информацию от экспортеров о проблемах в осуществлении финансовых операций с российской стороной, говорится в полученном РИА Новости заявлении директора по корпоративным коммуникациям организации Джемиля Гюлера. По его словам, информацию довели до банков, которые являются членами ассоциации.

Нам была направлена информация от экспортеров по вопросу, который вы передали (проблемы в банковских платежах с РФ. — NEWS.ru). Эта информация была доведена до банков-членов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что банки Турции все чаще отказываются работать с российскими финансовыми учреждениями из-за санкций, введенных против Москвы странами Запада. По их словам, ситуация резко обострилась после 22 декабря, когда президент США Джо Байден выпустил указ о вторичных санкциях.

В частности, турецкие банки разорвали корреспондентские отношения со значительной частью российских организаций, опасаясь ограничений. Кроме того, некоторые банки приостановили обработку платежей без формального закрытия договоров. Исключения делаются для дочерних иностранных банков в России. Аналогичная ситуация также складывается и во взаимоотношениях между российскими и китайскими организациями.