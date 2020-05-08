Российские военные медики закончили свою гуманитарную миссию в Италии, куда отправились помогать стране в борьбе с коронавирусом. Однако ряд зарубежных СМИ утверждает — реальной целью специалистов была шпионская операция, призванная собрать информацию о военной базе Геди, где предположительно хранится американское ядерное оружие.

Гуманитарная миссия «Из России с любовью» завершила свою задачу 7 мая, спустя полтора месяца после того, как военные самолёты с командой российских специалистов и медицинским грузом на борту совершили посадку в Италии. За это время военные врачи успели развернуть полевой госпиталь в Бергамо, а дезинфекторы обработать десятки помещений. Однако и форма, и содержание российской гуманитарной миссии неоднократно ставились под сомнение. Так итальянская газета La Stampa писала о том, что помощь Москвы на 80% бесполезна, а немецкая Bild раскрывала роль правопопулистов в российско-итальянской договорённости, и о то, как помощь в борьбе с коронавирусом превратили в мощнейшую пиар-компанию Кремля.

Интернет-издание Euractiv со ссылкой на неназванных экспертов НАТО писало , что российским военным пришлось объявить об окончании миссии раньше срока. Это, как отмечало СМИ, связано с противоречивостью той деятельности, которую развернули российские специалисты на территории Италии. Обеспокоенность Рима вызвал выбор участков для дезинфекции. По словам экспертов, российские бригады направлялись не только в районы, где были зафиксированы вспышки коронавируса, но и в места, находящиеся вблизи «чувствительных объектов» НАТО. Особый интерес представляла авиабаза Геди, где предположительно хранится около 40 единиц американского ядерного оружия.

Первые публикации о том, что среди российских врачей-вирусологов и специалистов по дезинфекции находятся офицеры военной разведки, появились ещё в начале апреля. Так экс-командир Объединенного химического, биологического, радиологического и ядерного полка Великобритании (CBRN), полковник Хамиш де Бреттон-Гордон утверждал , что истинная цель российской миссии — сбор данных об итальянской армии и транспортной системе страны. Особые подозрения у него вызывал тот факт, что командование группой из ста человек осуществлял генерал-майор Сергей Кикоть. По мнению эксперта, заявленный масштаб миссии требовал во главе майора или полковника.

Они как будто получили сразу все рождественские подарки. Было бы наивно думать, что они не собирают разведывательные данные, — цитировала британского эксперта газета The Telegraph.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в беседе с NEWS.ru назвал домыслами заявления о том, что российские специалисты собирали информацию о военной базе Геди в ходе гуманитарной миссии в Италии.

Даже если бы в составе миссии были сотрудники ГРУ, я не понимаю, что они могли бы сделать в практическом плане для сбора разведывательной информации, когда в стране введён карантин и жёсткие ограничения на передвижение по улицам. В таких условиях невозможно провести даже визуальную разведку важных объектов. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Вместе с тем Фролов не исключил, что в российской «санитарной технике» могло быть тайно установлено электронное оборудование для снятия сигналов военных НАТО. Но даже этот шаг, по его словам, имел бы маргинальную пользу, поскольку для радиоэлектронной разведки нужны большие антенны, а их у российских военных в Италии нет.

Возможно они могли бы собрать информацию о действиях чрезвычайных и эпидемиологических служб Италии в кризисной ситуации и получить для изучения образцы коронавируса. Но не более того, — добавил эксперт.

Он напомнил, что ядерный арсенал США за пределами их территории в основном сконцентрирован на военно-воздушных базах Германии и Турции и выразил сомнение в том, что его часть находится в Италии.