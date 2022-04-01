Грызлов: Россия и Белоруссия полностью отменят роуминг к 1 июня

Белоруссия и Россия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта мера принята в соответствии с решением Высшего государственного совета Союзного государства.

Полностью он, в соответствии с решением Высшего госсовета, будет отменён до 1 июня, — сказал он.

С 1 апреля россияне, живущие в Белоруссии, смогут бесплатно отвечать на входящие звонки. Такая же возможность открывается и для белорусов, находящихся на территории России.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко заявили, что отмена платы за входящие звонки на территории Союзного государства для абонентов в роуминге способствует укреплению партнерства и интеграции двух стран. Там отметили, что благодаря этому россияне, находящиеся в Белоруссии, смогут бесплатно принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России.

Об отмене роуминга Россия и Белоруссия договорились в сентябре 2021 года. Соответствующее решение было принято в ходе заседания в Минске премьер-министров двух стран — Михаила Мишустина и Романа Головченко.

Отмена роуминга вошла в число почти трёх десятков союзных программ, подписанных Мишустиным и Головченко. Они направлены на реализацию задач по укреплению российско-белорусской интеграции.