Грузию предупреждают о риске белорусского сценария

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» обещает реформы, которые создадут условия для получения членства в Евросоюзе. С таким заявлением выступил её исполнительный секретарь, экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Несмотря на обещания политической элиты, желание Тбилиси евроинтегрироваться трудно осуществить из-за целого ряда препятствий. Да и больше всего западных аналитиков беспокоит сейчас судьба запланированных на конец этого месяца парламентских выборов в Грузии: никто не хочет повторения опыта Белоруссии.

Заявление Кобахидзе прозвучало на презентации предвыборной программы.

Евросоюз является безальтернативным пространством для сохранения нашей идентичности, для создания и развития достойных условий жизни для каждого нашего гражданина. Наша избирательная программа основана на амбициях политической команды «Грузинской мечты» — создать все условия для того, чтобы в 2024 году Грузия подала заявку на полноценное членство в Евросоюзе, — объявил, в частности, исполнительный секретарь партии.

Парламентские выборы в Грузии намечены на 31 октября. Правящая партия уже обнародовала полный избирательный список, куда, помимо всех прочих, вошли действующий премьер Георгий Гахария, парламентский спикер Арчил Талаквадзе, а также экс-министр юстиции Тея Цулукиани.

Ираклий Кобахидзе facebook.com/pg/KobakhidzeOfficial

В феврале этого года Еврокомиссия (ЕК) представила новую политику по расширению Евросоюза, которая даёт возможность отменять переговоры о вступлении в евросообщество с теми государствами, которые не выполняют необходимые условия. В заявлении ЕК по этому поводу говорилось, что Брюссель для увеличения динамики переговорного процесса предлагает сгруппировать диалог по шести тематическим блокам — «это фундаментальные основы, внутренний рынок, конкурентоспособность и инклюзивный рост, экологическая повестка дня и устойчивые связи, ресурсы и сельское хозяйство, внешние связи».

На переформатировании европейской политики по расширению настаивал лично президент Франции Эммануэль Макрон. В частности, он заблокировал на декабрьском саммите ЕС инициативу глав государств и правительств запустить диалог о вступлении в сообщество с Албанией и Северной Македонией. И именно он, по сообщениям , выступает категорически против разговора о перспективах членства в ЕС стран — участниц программы «Восточное партнёрство» и государств, с которыми Брюссель заключил соглашение об ассоциации. Грузия входит в обе категории.

Другим препятствием на пути членства Тбилиси в евросообществе выступают нерешённые территориальные вопросы и российская позиция: Москва неизбежно будет воспринимать это как угрозу по периметру своих границ. В связи с этим слова Кобахидзе о нацеленности на ЕС выглядят ничем иным как заигрыванием с протестным электоратом, которому «Грузинская мечта» — декларативно — уже сделала ряд уступок.

Больше всего сейчас европейских исследователей и политиков беспокоит прозрачность парламентских выборов в Грузии. По словам аналитиков Европейского совета по международным отношениям (ECFR), это особенно важное голосование, потому что изменения конституции в 2017-м и 2018 годах дали законодательному органу страны гораздо больше полномочий, чем когда-либо: следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков.

Эксперты допускают вероятность того, что местные элиты воспользуются пандемией коронавируса для сокрытия или оправдания мошенничества на избирательных участках. А коронаризис, как нетрудно догадаться, затрудняет международному сообществу наблюдение за избирательным процессом. В связи с этим в ECFR не исключают масштабной протестной волны по поводу честности голосования и, соответственно, повторения белорусского сценария, который оказался крайне неприятным для Евросоюза. В этом случае Брюсселю придётся проводить серьёзную ревизию своей политики.