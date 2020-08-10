Мир

Госдеп приветствует высылку дипломатов РФ из Словакии

05:03, 11 августа 2020 25
Морган Ортагус Морган Ортагус Фото: Ron Przysucha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон приветствует высылку российских дипломатов из Словакии. По её словам, так в Братиславе защищаются от угроз, которые представляют «иностранные злоумышленники».

Министерство иностранных дел Словакии послало ясный сигнал, что оно не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой территории или в Европе, — подчеркнула Ортагус в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дипломатов из РФ, высылаемых из Словакии, обвиняют в шпионаже. Об этом рассказало агентство Bloomberg. Речь идёт о троих людях, которых обвиняют в связи с российскими спецслужбами.

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