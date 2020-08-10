Госдеп приветствует высылку дипломатов РФ из Словакии

https://static.news.ru/photo/bc4ced52-db76-11ea-8aa0-fa163e074e61_660.jpg Морган Ортагус Фото: Ron Przysucha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон приветствует высылку российских дипломатов из Словакии. По её словам, так в Братиславе защищаются от угроз, которые представляют «иностранные злоумышленники».

Министерство иностранных дел Словакии послало ясный сигнал, что оно не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой территории или в Европе, — подчеркнула Ортагус в Twitter.

The United States applauds the recent actions taken by Slovakia to protect against threats that foreign malign actors pose to its sovereignty. @SlovakiaMFA has sent a clear signal that it will not tolerate Russiaâs politically-motivated criminal acts on Slovak soil or in Europe. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) August 10, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что дипломатов из РФ, высылаемых из Словакии, обвиняют в шпионаже. Об этом рассказало агентство Bloomberg. Речь идёт о троих людях, которых обвиняют в связи с российскими спецслужбами.