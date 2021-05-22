Госдеп осудил власти Белоруссии за инцидент с самолётом Ryanair

США решительно осуждают инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.
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Соединённые Штаты решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя странами ЕС и последующее снятие [с борта] и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения, — цитирует агентство Блинкена.
При этом госсекретарь отметил, что инцидент «поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США».
Мы тесно координируем наши ответные меры с нашими партнёрами, включая ЕС и чиновников Литвы и Греции. Учитывая указания на то, что вынужденная посадка произошла под ложными предлогами, мы поддерживаем скорейшее заседание совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) для рассмотрения этих событий, — добавил Блинкен.
Ранее стало известно, что инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске является неприемлемым, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Политик предположил, что одной из ответных мер Евросоюза может стать запрет на посадку в ЕС самолётов белорусской национальной авиакомпании «Белавиа».