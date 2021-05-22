Госдеп осудил власти Белоруссии за инцидент с самолётом Ryanair

https://static.news.ru/photo/f4fa993e-bc25-11eb-b8f7-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

США решительно осуждают инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства США также потребовал немедленно освободить белорусского журналиста Романа Протасевича, задержанного после посадки самолёта.

Соединённые Штаты решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя странами ЕС и последующее снятие [с борта] и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения, — цитирует агентство Блинкена.

При этом госсекретарь отметил, что инцидент «поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США».

Мы тесно координируем наши ответные меры с нашими партнёрами, включая ЕС и чиновников Литвы и Греции. Учитывая указания на то, что вынужденная посадка произошла под ложными предлогами, мы поддерживаем скорейшее заседание совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) для рассмотрения этих событий, — добавил Блинкен.

Ранее стало известно, что инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске является неприемлемым, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Политик предположил, что одной из ответных мер Евросоюза может стать запрет на посадку в ЕС самолётов белорусской национальной авиакомпании «Белавиа».