Google посвятил свой логотип поисковика Всемирному дню учителя, который во всём мире отмечается 5 октября.
Дудл представляет собой осьминога рядом со школьной доской.
Мы не забываем голову дома, не пишем как курица лапой и сидим ровно. Спасибо вам, дорогие учителя! Очень вас любим и поздравляем! — говорится в сообщении Google Россия в Twitter.
Мы не забываем голову дома, не пишем как курица лапой и сидим ровно. Спасибо вам, дорогие учителя! Очень вас любим и поздравляем!— Google Россия (@GoogleRussia)
#GoogleDoodle pic.twitter.com/RJtTAzPok5 October 5, 2019
Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин поздравил педагогов и директоров школ с Днём учителя. Глава страны отметил, что в стране «целое созвездие» молодых и ярких преподавателей.
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