https://static.news.ru/photo/31515066-e776-11e9-9e44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Google посвятил свой логотип поисковика Всемирному дню учителя, который во всём мире отмечается 5 октября.

Дудл представляет собой осьминога рядом со школьной доской.

Мы не забываем голову дома, не пишем как курица лапой и сидим ровно. Спасибо вам, дорогие учителя! Очень вас любим и поздравляем! — говорится в сообщении Google Россия в Twitter.

Мы не забываем голову дома, не пишем как курица лапой и сидим ровно. Спасибо вам, дорогие учителя! Очень вас любим и поздравляем! #GoogleDoodle pic.twitter.com/RJtTAzPok5 — Google Россия (@GoogleRussia) October 5, 2019

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин поздравил педагогов и директоров школ с Днём учителя. Глава страны отметил, что в стране «целое созвездие» молодых и ярких преподавателей.