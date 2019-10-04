Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Google посвятил свой логотип поисковика Всемирному дню учителя, который во всём мире отмечается 5 октября.

Дудл представляет собой осьминога рядом со школьной доской.

Мы не забываем голову дома, не пишем как курица лапой и сидим ровно. Спасибо вам, дорогие учителя! Очень вас любим и поздравляем! — говорится в сообщении Google Россия в Twitter.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин поздравил педагогов и директоров школ с Днём учителя. Глава страны отметил, что в стране «целое созвездие» молодых и ярких преподавателей.

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