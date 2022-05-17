Global Times рассказала об опасности вступления Финляндии и Швеции в НАТО Global Times: вступление Финляндии и Швеции в НАТО ухудшит их безопасность

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе / Фото shutterstock.com

Вхождение Финляндии и Швеции в НАТО приведет к снижению уровня безопасности в Европе, пишет Global Times. Как указывается в материале, вместо ожидаемого обеспечения безопасности Финляндия станет новой приграничной страной между НАТО и РФ и будет выдвинута на передовую в случае прямого конфликта НАТО с Россией.

[Финляндия и Швеция] хотят достичь более безопасной среды, однако в конечном итоге она станет более небезопасной, — подчёркивает газета.

Как отмечается, Запад исходит из того, что втянутая в действия на Украине Россия не сможет предпринять конкретных действий в отношении Финляндии и Швеции, однако нельзя исключать и вероятности военных мер РФ против этих стран в случае их вступления в НАТО. Кроме того, обе эти страны потеряют автономию в отношениях с Россией и не смогут определять свою политику, исходя из национальных интересов.

Ранее директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь предположил, что получение Хельсинки и Стокгольмом статуса в НАТО позволит Вашингтону разместить на их территории стратегические вооружения против Москвы, что только ухудшит ситуацию с безопасностью в Восточной Европе. При этом эксперт считает, что ни Финляндия, ни Швеция, ни Россия не планируют эскалации ситуации ради амбиций США и намерены решать возникающие между ними вопросы через переговоры.