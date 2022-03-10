Чавушоглу и Кулеба обсудили меры по прекращению конфликта на Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой меры по прекращению конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Украинская сторона также выразила благодарность Турции за оказание политической и гуманитарной поддержки.

Кулеба и Чавушоглу скоординировали шаги по прекращению военных действий на Украине на встрече, которая состоялась во время рабочего визита главы МИД Украины в Турцию, — говорится в сообщении.

В Анталье стартовала встреча Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В переговорах примет участие и турецкий министр. В Кремле эту встречу назвали «очень важной» для переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в продолжении диалога с украинской стороной. Он выразил надежду на проведение нового раунда встреч с делегацией Украины.