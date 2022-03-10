Чавушоглу и Кулеба обсудили меры по прекращению конфликта на Украине
Сона Рустамова
Сона Рустамова
11:38, 10 марта 2022
Мевлют Чавушоглу Фото: AP/TASS
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой меры по прекращению конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Украинская сторона также выразила благодарность Турции за оказание политической и гуманитарной поддержки.
Кулеба и Чавушоглу скоординировали шаги по прекращению военных действий на Украине на встрече, которая состоялась во время рабочего визита главы МИД Украины в Турцию, — говорится в сообщении.
В Анталье стартовала встреча Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В переговорах примет участие и турецкий министр. В Кремле эту встречу назвали «очень важной» для переговоров между Москвой и Киевом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в продолжении диалога с украинской стороной. Он выразил надежду на проведение нового раунда встреч с делегацией Украины.