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Главу МИД Британии Лиз Трасс высмеяли за прогулку по Красной площади

Журналист Макдональд высмеял прогулку главы МИД Британии Лиз Трасс по Красной площади
03:53, 12 февраля 2022
Главу МИД Британии Лиз Трасс высмеяли за прогулку по Красной площади Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Ирландский журналист Брайан Макдональд назвал «нелепой» прогулку главы британского МИД Лиз Трасс по Красной площади в Москве. Он объяснил в Twitter, что дипломат оделась не по погоде, чем рассмешила россиян.

Для прогулки Лиз Трасс нарядилась в меховую шапку и шубу, хотя в российской столице на тот момент стояла довольно тёплая погода — плюс 2 градуса.

Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при минус 14 градусах. Местные смеялись над Трасс, — написал обозреватель.

Для наглядности журналист привёл фото посла Британии в России Деборы Броннерт, которая в тот вечер сопровождала главу британской дипломатии. Посол шла по площади без головного убора и в расстёгнутом плаще.

По контрасту с внешним видом британского посла Деборы Броннерт Трасс выглядит ещё более нелепо, — отметил Макдональд.

Глава британского МИД Лиз Трасс приезжала в Москву на переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Гуляла по вечерней Москве дипломат вечером в среду, 9 февраля, накануне важной встречи, на которой несколько раз попала в курьёзное положение.

Ранее визит Лиз Трасс в Москву оценили читатели британской газеты The Telegraph. В своих комментариях они подвергли жёсткой критике её поведение во время переговоров с Сергеем Лавровым.

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