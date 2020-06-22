Глава венесуэльского МИД посетит парад Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/a5cb19b6-b48c-11ea-9ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел Хорхе Арреаса представит Венесуэлу на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт 24 июня в Москве.

Накануне мы получили информацию от наших партнёров о том, что для участия в торжественных мероприятиях <...> в Москву планируется направить правительственную делегацию во главе с министром Хорхе Арреасой, — сообщил в комментарии ТАСС российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Парад пройдёт в день шествия победителей войны, которое состоялось в 1945 году. Мероприятие пришлось перенести с 9 мая из-за эпидемии коронавируса. В начале июня президент Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации в стране и поручил провести парад. Около 20 регионов отказались от проведения массовых мероприятий 24 июня, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку.

Как писал NEWS.ru, представители десятков стран, включая белорусского лидера Александра Лукашенко, приняли приглашение на торжества на Красной площади. Представители Германии к 22 июня не подтвердили намерение посетить парад.