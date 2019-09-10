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Коня из польского города Лодзь по кличке Бомбель признали самым маленьким в мире — его высота в холке составляет всего 56,7 см.

Необычное животное в 2014 году купили Патрик и Катаржина Зелинские. Сначала он был нормального размера, однако позднее просто перестал расти. Бомбель принадлежит к породе аппалуза, представители которой обычно достигают 160...