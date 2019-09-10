Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал действия Вашингтона в рамках инициативы создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии.
Глава МИД Турции назвал шаги Соединённых Штатов по этому вопросу демонстративными.
США сорвали договорённости с Турцией по сирийскому району Мюнбич, — заявил Чавушоглу.
Глава #МИД Турции Мевлют #Чавушоглу раскритиковал действия #США в рамках инициативы создания зоны безопасности в сирийских районах к востоку от реки #Евфрат. Чавушоглу заявил, что все шаги американской стороны по этому вопросу являются показными.
Министр подчеркнул, что причиной провала дорожной карты стало сотрудничество американской стороны с курдскими Силами народной самообороны (YPG), сообщает Anadolu Agency.
9 сентября Чавушоглу обсудил стабилизацию обстановки в Сирии со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломаты также затронули вопросы подготовки к предстоящей встрече стран — гарантов Астанинского процесса, писал News.ru.