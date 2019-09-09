Фото: Сергей Булкин/News.ru

Информация о якобы нарушениях Google и Facebook, допущенных в день выборов 8 сентября, направлена Роскомнадзором в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства. Об этом проинформировал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Да, были направлены [материалы], — цитирует Ампелонского РИА Новости. Как писал News.ru, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook пытается повлиять на выборы. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства...