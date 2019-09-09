Анкара выступила инициатором телефонных переговоров между главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу. Диалог состоялся 9 сентября текущего года.
Дипломаты обсудили стабилизацию обстановки в Сирии, а также затронули вопросы подготовки к предстоящей встрече стран-гарантов Астанинского процесса, говорится на официальном сайте
Ранее News.ru сообщал, что консультации между Россией и Турцией по поставкам истребителей Су-57 и Су-35 уже начались. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.