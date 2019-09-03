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Консультации между Россией и Турцией по поставкам истребителей Су-57 и Су-35 уже начались.

Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. По его словам, заявок о закупке российских самолётов от Турции пока не поступало. Поэтому говорить о контрактных переговорах пока рано.

Консультации начались и по Су-35, и как дальнейшая тема по Су-57, — передаёт ТАСС его слова.

Ранее News.ru писал о том, что Турция может приобрести у России дополнительные зенитные ракетные комплексы С-400, если США не продадут Анкаре ЗРК «Пэтриот». Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед.