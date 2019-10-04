https://static.news.ru/photo/d9782e00-e761-11e9-8717-fa163e074e61_660.jpgАнн ЛиндеФото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Глава МИД Швеции Анн Линде подтвердила, что представители Соединённых Штатов и Северной Кореи проводят переговоры в Стокгольме.
Я воодушевлена тем, что делегации рабочего уровня США и КНДР находятся сейчас в Стокгольме для проведения переговоров. Диалог необходим для достижения денуклеаризации и мирного решения, — написала Линде в своём аккаунте в Twitter.
I am encouraged that US and DPRK working level delegations are currently in Sweden to hold talks. Dialogue needed to reach denuclearization and peaceful solution.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял о невозможности на данный момент проведения силовых действий в отношении КНДР с целью её денуклеаризации. Хозяин Белого дома подчеркнул, что у него и северокорейского лидера Ким Чен Ына хорошие отношения и, возможно, у США получится заключить с КНДР сделку.