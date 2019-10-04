https://static.news.ru/photo/bc49c4b6-e6d4-11e9-b178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters/imago stock&people/Global Look Press

В шведском городе Лидингё проходит секретная встреча представителей северокорейской и американской сторон.

МИД Швеции и посольство США отказываются от комментариев по этому поводу. Встреча является «подготовительной». Основное мероприятие запланировано на субботу, 5 октября. В нём примет участие спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, сообщает телеканал SVT .

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о невозможности на данный момент проведения силовых действий в отношении КНДР с целью её денуклеаризации, писал News.ru. Хозяин Белого дома подчеркнул, что у него и северокорейского лидера Ким Чен Ына хорошие отношения и, возможно, у США получится заключить с КНДР сделку.