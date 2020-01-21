https://static.news.ru/photo/44a30b50-3cb7-11ea-9c5a-fa163e074e61_660.jpg Исраэль Кац Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Министр иностранных дел и разведки Израиля Исраэль Кац сообщил, что еврейское государство высоко оценивает вклад советской армии в борьбе с нацизмом и помнит о подвигах солдат. Об этом сообщила газета «Известия».

Разумеется, мы помним и высоко ценим вклад советских солдат, которые боролись с нацистским угнетателем. Красная армия освободила евреев из большинства лагерей смерти, в том числе из Аушвиц-Биркенау, 75-летие освобождения которого мы отмечаем в Иерусалиме в эти дни. Это одно из самых важных событий по увековечиванию памяти погибших в холокосте и во время Второй мировой войны, — привела слова главы МИД Израиля «Известия».

Он добавил, что история Израиля была бы совсем иной, если бы не победа Советского Союза над нацизмом.

К нашей радости, все сложилось иначе. И можно сказать, что победа Красной армии и антигитлеровской коалиции — часть исторического процесса, который привёл к возможности создать государство Израиль, — процитировала газета Исраэля Каца.

Он также отметил, что Израиль рад предстоящему визиту президента России Владимира Путина.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать в Израиле с речью на форуме по холокосту.