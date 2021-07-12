Глава МИД Армении проведёт встречи в штаб-квартире НАТО

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян готовится к проведению встреч в штаб-квартире НАТО, сообщает источник NEWS.ru. Отмечается, что встреча в Брюсселе состоится 17 марта.

Напомним, что в эти дни в Париже проходит форум с участием политического и экономического истеблишмента Армении и Франции.

Армению на форуме «Амбиции: Армения — Франция» представляет делегация во главе с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

Как сообщал ранее армянский политолог Грант Мелик-Шахназарян, российское руководство будет недовольным таким визитом премьер-министра Пашиняна. Как допустил политолог, возможно, этот визит имеет важное значение и в какой-то форме согласован с Москвой, но при этом он уточнил, что это «лишь его надежда и предположение».

Пашинян ранее заявил, что в апреле планирует посетить Россию. Подготовка к визиту уже ведётся, однако суть вопросов, которые планируется затронуть в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, не раскрывается.