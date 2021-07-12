Пашинян сообщил о намерении посетить Россию в апреле

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле планирует посетить Россию. Как сообщает ТАСС, подготовка к визиту уже ведётся, однако суть вопросов, которые планируется затронуть в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, не раскрывается.

Мы находимся на подготовительном этапе и должны сделать всё, чтобы [визит] получился насыщенным и на высоком уровне, — сказал Пашинян.

Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что недавний визит Пашиняна во Францию в разгар противостояния России и Запада вызвал серьёзные подозрения в Москве. По его мнению, премьер Армении проявил внутреннее стремление и ориентацию на Запад, а в Кремле полагают, что он отвернётся от РФ в первый же удобный момент. Другие политологи предположили, что этот визит был согласован с Москвой.

До этого сообщалось, что 21 февраля лидеры России и Армении провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Карабаха. Тогда же президент РФ Владимир Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом с учётом отмечаемого в апреле 30-летия дипломатических отношений между РФ и Арменией. Это приглашение было принято.