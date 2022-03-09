Двойная игра: Пашинян посетил Париж в дни небывалого давления на Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 9 марта, прибыл с рабочим визитом в Париж на форум «Амбиции: Армения-Франция». Вместе с ним прилетел глава внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян и другие министры. Целью армянской делегации стали вопросы сотрудничества, углубления и расширения отношений с Францией. В рамках форума прошла встреча Никола Пашиняна с французским президентом Эммануэлем Макроном. Визит Пашиняна в страну, которая самым активным образом участвует в санкционной войне с Россией на фоне глобального кризиса безопасности вызвал множество вопросов как в Москве, так и в Ереване.

Форум «Амбиции: Армения-Франция» подготовлен по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Франция традиционно подчёркивает особые отношения с Армений. Это вызвано, главным образом, высокой численностью проживающих здесь армян. По некоторым данным, в стране их проживает около 750 000 и за эти голоса французские политики активно борются на выборах. Франция пытается проявить свое влияние и в карабахском урегулировании — с марта 1992 года. Как одного из трёх сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Францию часто подозревали в отстаивании интересов Еревана.

Пашинян по прилёту во Францию почтил память легендарного шансонье Шарля Азнавура в городе Монфор-л’Амори, где расположен его семейный склеп. А вечером в Елисейском дворце прошла встреча президента Франции и премьер-министра Армении. Политики не могли не затронуть в беседе и тему развернувшегося глобального кризиса в Восточной Европе, тем более, что Эммануэль Макрон только за последний месяц несколько раз общался с президентами РФ и Украины. Позиция Макрона сегодня ясна — он выступает за усиление давления на Россию, при этом утверждая, что «не ведет войну».

Однако санкционная война идет, и это очевидно всем. И в это время визит во Францию Никола Пашиняна, лидера страны-председательницы ОДКБ, удивил многих политиков и экспертов, в том числе и армянских. Непредсказуемым политиком назвал Пашиняна руководитель аналитического центра «Восканапат» Грант Мелик-Шахназарян. Он подчеркнул, что премьер страны часто делает то, за «что Армения потом дорого расплачивается».

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Российское руководство будет недовольным таким визитом премьер-министра Пашиняна, как оно было недовольно голосованием Армении в ООН по ситуации на Украине, когда мы фактически не поддержали Россию. Власти Армении сейчас должны быть более осторожными, поскольку это очень чувствительный вопрос. Но, к сожалению, армянская дипломатия не очень обращает внимание на такие вещи, что настораживает тех экспертов, которые понимают, что в критические моменты надо работать полностью откровенно с союзниками. Грант Мелик-Шахназарян армянский политолог армянский политолог

Как допустил Грант Мелик-Шахназарян, возможно, этот визит имеет важное значение и в какой-то форме согласован с Москвой, но при этом он уточнил, что это «лишь его надежда и предположение».

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Никол Пашинян своим визитом в разгар ожесточенного противостояния России и Запада уже вызвал серьёзные подозрения в Москве, уверен российский политолог Сергей Марков. Дело в первую очередь в том, что Пашинян проявил свое внутреннее стремление и ориентацию на Запад. По мнению Маркова, Кремль уже не верит армянскому премьеру, понимая, что он отвернётся от России в первый же удобный момент.

Нынешний визит Пашиняна в Париж — это ещё не предательство, но уже подготовка к нему. Руководство России, как и общественные силы, прекрасно понимают, что Пашинян по своей сути — противник России. Учитывая взгляды большинства населения Армении, её геополитическое значение, Пашинян вынужден быть в дружеских отношениях с Россией, но это он делает вопреки себе. Но при этом он смотрит на Запад, думая о том, как уйти туда, прихватив с собой и Армению, — считает политолог.

В среду вечером Макрон и Пашинян обсудили пути расширения сотрудничества в сферах экономики, инфраструктуры, туризма, здравоохранения, образования, науки и культуры. Говорили они и о расширении представительства французского бизнеса на армянском рынке. По сообщению информационных агентств, французский и армянский лидеры затронули деятельность Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для карабахского урегулирования.