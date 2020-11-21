Глава Евросовета предложил создать глобальный договор по пандемиям

https://static.news.ru/photo/9d8d82a6-2cf1-11eb-beca-fa163e074e61_660.jpg Шарль Мишель Фото: European Union/XinHua/Global Lok Press

Странам «Большой двадцатки» (G20) следует начать переговоры о заключении глобального договора по пандемиям, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Международный договор по пандемиям может помочь предотвращению пандемий в будущем, содействовать более быстрой и более скоординированной реакции, — подчеркнул он в ходе саммита G20.

По его словам, договорённости следует обсуждать со всеми странами и агентствами ООН, особенно со Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме того, ВОЗ должна играть ключевую роль в координации действий государств при возникновении пандемии, а глобальный договор будет дополнять эти усилия, говорится на сайте Евросовета.

Саммит G20 из-за пандемии проходил в формате видеоконференции. Борьба с распространением коронавируса и восстановление глобальной экономики стали главными темами мероприятия в 2020 году.

Неформальное объединение ведущих мировых держав, известное как G20, существует с 1999 года. В него входят 19 суверенных государств (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Индонезия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Саудовская Аравия, ЮАР, Республика Корея, Япония) и Евросоюз как отдельный член.

Как передавал NEWS.ru, в декларации по итогам саммита страны G20 обязались поддерживать восстановление мировой экономики и повысить устойчивость финансовой системы. Также в документе отмечается, что распределение вакцины от COVID-19 в мире должно быть справедливым.