Германия начала отнимать у Польши человеческие ресурсы Advance: Германия забирает у Польши ценный ресурс в лице украинских беженцев

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия, которая нуждается в притоке рабочей силы, начала забирать у Польши ценный ресурс в лице украинских беженцев, написало издание Advance. Ранее власти ФРГ во главе с Ангелой Меркель «придумали» ввозить мигрантов из бедных стран Африки, Ближнего Востока и Азии.

Однако со временем источники рабочей силы иссякли, но появился еще один — Украина, отмечается в публикации. Сразу после начала военного конфликта украинские беженцы перебрались в Польшу. Сейчас ситуация иная, большая часть мигрантов находится в Германии.

И что происходит? Сейчас происходит настоящий исход украинских беженцев из Польши. Они уезжают в Германию, где их привлекают более высокие зарплаты и другие государственные преимущества, — говорится в статье.

Варшава недовольна таким исходом событий, так как поляки надеялись, что украинцы станут их основной рабочей силой. В материале также упоминается увеличение военной помощи ВСУ от Германии, что, по мнению журналистов, только затягивает конфликт.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что киевские власти не рассчитывают на массовую экстрадицию в страну мужчин, которые скрылись от мобилизации за рубежом с помощью фиктивных справок. Однако, по словам Подоляка, уклонистов ждут проблемы на родине. Киев будет добиваться вынесения приговоров в отношении таких граждан.