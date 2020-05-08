Генсек ООН вновь призвал мир к прекращению огня ради борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9e3826cc-91d6-11ea-87bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в очередной раз призвал все страны прекратить вооружённые конфликты. Главная задача для всего мира — объединиться в борьбе с коронавирусом, напомнил он.

Несмотря на то, что Третья мировая война за последние 75 лет не произошла, локальные противостояния всё еще продолжаются. Необходимость сосредоточиться на общем враге — пандемии COVID-19 — послужила основой для предыдущего призыва к глобальному прекращению боевых действий в марте, подчеркнул генсек ООН.

Я по-прежнему призываю все страны присоединиться к прекращению огня, чтобы мы смогли сконцентрироваться на прекращении [пандемии] и восстановлении от COVID-19, — цитирует Гутерриша РИА Новости.

Он отметил, что прошлый призыв к прекращению огня получил широкий резонанс и был поддержан более чем сотней правительств, а также региональными организациями и религиозными лидерами. Вместе с тем «уровень недоверия остаётся высоким, поэтому будет трудно перейти к реализации» программы борьбы с пандемией, посетовал глава ООН.

Он выразил надежду на то, что «Совет Безопасности объединится и примет решения, которые будут способствовать устойчивому прекращению огня и прочному миру».

В марте, как писал NEWS.ru, Гутерриш, призывая прекратить огонь во всём мире, указал на то, что «бушующий вирус наглядно демонстрирует безумие войны».